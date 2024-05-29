Скандал с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже: что известно на данный момент

В ситуации разбираются власти и правоохранительные органы

Прокуратура начала проверку после сообщений о неэтичном досмотре школьниц перед ЕГЭ по русскому языку в Воронеже.

Инцидент произошел в школе №62. По сообщениям СМИ, девушек на досмотре заставляли "снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки", а молодых людей – снимать штаны, так как рамка металлоискателя срабатывала на металлические детали в белье. Кроме того, в интернете распространилось видео, где девушка приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Проблемы возникли также у учеников с пирсингом и брекетами. Их впустили в экзаменационные классы только через час после начала, пишет telegram-канал "Подъем".

"Прокуратура области рассмотрит публикации <…> При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры Воронежской области.

Также к расследованию инцидента подключились региональный Следственный комитет, Рособрнадзор и областное министерство образования.

"Важно отметить, что до сих пор ко мне не поступило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников", - сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

Представитель школы заявила RT, что детей на входе не обыскивали. Кто запустил информацию об обысках, в школе не знают. На рамках работали не охранники, а обычные педагоги, уточнил собеседник телеканала.

Тем не менее, ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Лидер СРЗП Сергей Миронов призвал "прекратить кошмарить наших детей". Депутат Госдумы Нина Останина назвала ситуацию страшной и циничной", а действия организаторов – унижающими достоинство детей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин намерен поднять тему с досмотром школьниц в Воронеже на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать. Кто это придумывает?", - возмутился спикер нижней палаты парламента.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина добавила, что в школе №62 кабинки туалета оказались без дверей, поэтому ученики не решились им воспользоваться.

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