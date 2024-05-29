Собянин поздравил учителей-победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

"Учителем года Москвы" стала Анастасия Морозова, преподаватель английского языка и изобразительного искусства из Школы Перспектива

В столице подвели итоги конкурса "Педагоги года Москвы" и назвали имена победителей. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Сергей Собянин.

Он поздравил всех педагогов-победителей с высокой оценкой профессионализма.

"Учителем года Москвы" стала Анастасия Морозова, преподаватель английского языка и изобразительного искусства из Школы Перспектива. "Воспитателем года Москвы" признали Наталью Рыбальченко, она работает инструктором по физической культуре в школе №2100. "Педагог-психолог года Москвы" — Евгения Раздайбедина из школы №1547. В номинации "Учитель-дефектолог года Москвы" было два победителя. Лучшим логопедом признали Юлию Бушманову из школы №1412, а лучшим дефектологом – Анну Шамонину из СКШИ №65.

В номинации "Сердце отдаю детям" победила Леонсия Литвинова, педагог дополнительного образования, "Воробьевы горы". В номинации "Педагогический старт" лучшими стали: молодой педагог — Айнур Бекетов, учитель русского языка и литературы, Школа №2086; команда педагогов Школы №1400 в составе: учитель информатики Анастасия Тришина, учитель физики Александр Иванов, учителя биологии Анастасия Попова и Анастасия Часовская, учитель истории и обществознания Илья Кузнецов.

Конкурс проводится ежегодно. Постоянно растëт количество участников. Так, в 2023 году подали заявку 2045 человек, а в этом — уже 3085.

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