Путин поручил кабмину к августу утвердить график догазификации СНТ

До 1 августа во всех садоводствах должны пройти общие собрания

К августу руководство всех регионов России должно организовать проведение общих собраний в садоводческих некоммерческих товариществах по вопросу бесплатной газификации. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

К этому же времени должны быть готовы графики подключения участков. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Для фиксации решения внеочередного собрания предлагается взять проект типового протокола, разработанный правительством. Планы-графики должны быть согласованы с местным оператором газификации.

О результатах руководство регионов будет отчитываться перед правительством. Со своей стороны кабинет министров к 15 августа должен будет проанализировать полученные данные.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"