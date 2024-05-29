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Путин поручил кабмину к августу утвердить график догазификации СНТ

20:32
  • среда
  • 29 мая 2024

До 1 августа во всех садоводствах должны пройти общие собрания

К августу руководство всех регионов России должно организовать проведение общих собраний в садоводческих некоммерческих товариществах по вопросу бесплатной газификации. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
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К этому же времени должны быть готовы графики подключения участков. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Для фиксации решения внеочередного собрания предлагается взять проект типового протокола, разработанный правительством. Планы-графики должны быть согласованы с местным оператором газификации.

О результатах руководство регионов будет отчитываться перед правительством. Со своей стороны кабинет министров к 15 августа должен будет проанализировать полученные данные.

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