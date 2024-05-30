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Собянин: Более 180 школ построено в Москве с 2011 года

16:52
  • четверг
  • 30 мая 2024

Все здания возведены по индивидуальным проектам

За 13 лет в Москве было построено более 180 школ. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что все здания возведены по индивидуальным проектам. Они светлые и просторные.

"При желании дети могут проводить в школе весь день, занимаясь спортом, творчеством, исследованиями. Почти в каждой школе есть кабинеты 3D-моделирования и робототехники. В некоторых оборудованы кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии", – написал мэр.

Глава города рассказал, что строительство и проектирование новых школ набирает обороты. За последний год построили пять зданий. А в ближайшие три года возведут около сотни. В Ватутинках появится школа на 1,2 тысячи мест. На улице Тюменская – на 600 мест. В районе Лефортово построят здание на 1 тысячу 150 мест. А на улице Генерала Глаголева появится учебный корпус, в котором поместятся 400 учеников.

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