Правительство одобрило законопроект о совершенствовании налоговой системы

Подготовленный Министерством финансов налоговый пакет законопроектов одобрен на заседании правительства, передает РИА Новости.

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"Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина по итогам заседания.