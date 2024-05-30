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Правительство одобрило законопроект о совершенствовании налоговой системы

18:34
  • четверг
  • 30 мая 2024

Состоялось заседание кабмина

Подготовленный Министерством финансов налоговый пакет законопроектов одобрен на заседании правительства, передает РИА Новости.

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"Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина по итогам заседания.

Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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