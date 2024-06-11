Киев получит в июле 1,5 млрд евро доходов от реинвестирования активов России

Эту информацию подтвердил Брюссель

Еврокомиссия предоставит Украине в июле 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования активов России, замороженных в европейской юрисдикции. Об этом во вторник, 11 июня, рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как подчеркнула европейский политик, из указанной суммы 90% будет направлено на приобретение вооружений и военной техники для украинской армии.

Наряду с этим фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз до конца июня начнет переговоры о приеме Украины в интеграционное объединение сообщество, сообщает ТАСС.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что государства — члены "Группы семи" (G7) обсуждают возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов. Совокупная прибыль от них может составлять от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно.

При этом Австралия отказалась конфисковать российские активы по примеру ряда западных коллег, поскольку австралийские законы не разрешают "просто перехватить активы и использовать их" на свое усмотрение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"