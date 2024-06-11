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Киев получит в июле 1,5 млрд евро доходов от реинвестирования активов России

12:31
  • вторник
  • 11 июня 2024

Эту информацию подтвердил Брюссель

Еврокомиссия предоставит Украине в июле 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования активов России, замороженных в европейской юрисдикции. Об этом во вторник, 11 июня, рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
На Украине сообщили об аресте российских активов почти на миллиард долларов

Как подчеркнула европейский политик, из указанной суммы 90% будет направлено на приобретение вооружений и военной техники для украинской армии.

Наряду с этим фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз до конца июня начнет переговоры о приеме Украины в интеграционное объединение сообщество, сообщает ТАСС.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что государства — члены "Группы семи" (G7) обсуждают возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов. Совокупная прибыль от них может составлять от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно.

При этом Австралия отказалась конфисковать российские активы по примеру ряда западных коллег, поскольку австралийские законы не разрешают "просто перехватить активы и использовать их" на свое усмотрение.

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