Песков оценил законность ударов России по энергообъектам на Украине

Российские военные наносят их в рамках СВО

Электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 11 июня, на вопрос о легальности ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры.

Как подчеркнул спикер Кремля, "безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре". Однако вдаваться в подробности Песков отказался, предложив "предметно задавать этот вопрос военным", сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, без надлежащих мер в январе украинское население будет получать электроэнергию только в диапазоне от двух до четырех часов в день.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"