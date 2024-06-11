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Песков оценил законность ударов России по энергообъектам на Украине

13:04
  • вторник
  • 11 июня 2024

Российские военные наносят их в рамках СВО

Электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 11 июня, на вопрос о легальности ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры.
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Как подчеркнул спикер Кремля, "безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре". Однако вдаваться в подробности Песков отказался, предложив "предметно задавать этот вопрос военным", сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, без надлежащих мер в январе украинское население будет получать электроэнергию только в диапазоне от двух до четырех часов в день.

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