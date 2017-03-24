Песков ответил на слова Киева о российском следе в убийстве Вороненкова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления украинского нардепа Антона Геращенко о том, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова проходил обучение в российских спецслужбах. По его словам, Кремль надеется, что Киев не откажется от проведения серьезного следствия.

Обвинения российских спецслужб в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это абсолютно абсурдные обвинения. Надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее советник главы МВД Украины, народный депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что убийца Вороненкова – украинец Павел Паршов, - якобы являлся агентом российских спецслужб, "прошедшим специальное обучение в школе для диверсантов в России". По его словам, киллер был уроженцем Севастополя 1988 года.

Геращенко в своем Facebook утверждает, что Паршову поставили задачу внедриться в одно из подразделений Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии и делать вид, что он обыкновенный солдат.

После этого, по утверждению Геращенко, Паршов был "без должной проверки на предмет нахождения в розыске" принят на службу в Нацгвардию. В 2016 году, по словам нардепа, предполагаемый киллер уволился из НГУ и ждал "получения команды действовать из Москвы".

В свою очередь лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что Паршов служил в украинском националистическом батальоне "Азов". По его словам, "россияне подсылают своих агентов".

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. По предварительным данным, убийца подошел к жертве, что-то ей сказал, а после этого несколько раз выстрелил в упор. При этом во время нападения его успел ранить в голову охранник экс-депутата. В итоге киллер скончался в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что в убийстве прослеживается "явный почерк российских спецслужб". В ответ Дмитрий Песков отметил, что убийство говорит о том, что Украина не смогла обеспечить Вороненкову безопасность.

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