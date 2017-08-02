"Евровидение" изменило правила конкурса после скандала с Самойловой

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Организаторы "Евровидения" решили узаконить опыт Украины после скандала с российской участницей Юлией Самойловой, которую не пустили в Киев на конкурс. Теперь по новым правилам странам-участницам запрещено включать в делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку.

Европейский вещательный союз (EBU) внес изменения в регламент "Евровидения" после скандала с российской участницей, которую не впустили в Киев из-за посещения Крыма, сообщает Газета.ru.

В соответствии с новыми правилами страны-участницы не имеют права выдвигать кандидатов, которым органичен въезд в страну-хозяйку "Евровидения". Также запрещено включать в содержание песни любую форму политической пропаганды.

Кроме того, если подготовка к конкурсу идет с отставанием по графику, то право на организацию передается другому государству. Также меры распространяются и на задержку телевещания конкурса.

Также EBU требует от членов национальных жюри абсолютной непредвзятости во время оценки прозвучавших на "Евровидении" песен.

В конце июня EBU оштрафовал Украину в связи с задержками при подготовке "Евровидения" и из-за отсутствия надлежащего сотрудничества с союзом в решении вопроса об участии российской исполнительницы Юлии Самойловой. Россию за неучастие штрафовать не стали и выразили надежду, что участник от Москвы выступит на "Евровидении-2018" в Португалии.

Песенный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова. Причина в том, что Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму.

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