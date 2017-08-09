Сбербанк и "Яндекс" создадут совместное предприятие
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Сбербанк и "Яндекс" договорились о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". Согласно условиям соглашения, банк вложит в сервис 30 миллиардов рублей. При этом "Яндекс.Маркет" продолжит работу под управлением текущего руководства.
Сбербанк и "Яндекс" подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие, которое будет действовать на базе сервиса "Яндекс.Маркет".
"Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги", - говорится в пресс-релизе на сайте "Яндекса".
Согласно условиям соглашения, Сбербанк вложит в "Яндекс.Маркет" 30 миллиардов рублей. При этом сервис продолжит работу под управлением текущего руководства.
Ранее сообщалось, что столичные власти получили уведомление от компаний "Яндекс.Такси" и Uber о слиянии бизнеса. В течение нескольких месяцев ФАС даст заключение о возможности данной сделки.
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