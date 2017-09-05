Саммит в Сямэне завершился сессией в формате "БРИКС плюс"

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Второй и заключительный день работы саммита БРИКС открылся встречей лидеров "пятерки" с главами государств, приглашенных к совместной работе. Этот формат является инициативой китайского председательства и получил условное обозначение "БРИКС плюс". После этого саммит в Сямэне официально завершился.

Второй заключительный день работы саммита БРИКС в китайском Сямэне открылся рабочей встречей лидеров "пятерки" с главами государств, приглашенных к совместной работе. Это Египет, Мексика, Таджикистан, Гвинея и Таиланд, передает "ТВ Центр".

Перед началом заседания лидеры БРИКС сфотографировались вместе с приглашенными участниками форума. А затем обсудили реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также расширение партнерства.

"Встреча в формате "аутрич" на полях саммита БРИКС стала традицией. Позволяют государствам пятерки налаживать сотрудничество с различными структурами и региональными организациями. На предыдущих саммитах состоялось продуктивное общение с лидерами стран евразийского союза. Шанхайской организацией сотрудничества, организацией стран Бенгальского залива, Африканского Союза - нового партнерства для развития Африки. В этом году здесь присутствуют лидеры ряда стран с формирующимися рынками. Эти страны являются для БРИКС естественными союзниками. И перспективными деловыми партнерами. Поэтому вполне логично, что БРИКС налаживает с ними связи в экономической сфере, выражает готовность проводить скоординированную линию в международных делах", - заявил президент России Владимир Путин.

На полях саммита у главы государства запланирована встреча с президентом Мексики. А по итогам визита в Китай российский президент по традиции пообщается с представителями СМИ.

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