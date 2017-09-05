Путин: Россия обратится в суд в связи с изъятием дипсобственности в США

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Владимир Путин заявил, что Россия намерена обратиться в суд в связи с изъятием российской дипсобственности в США. Президент также отметил, что наша страна оставляет за собой право сократить численность американских дипучреждений, но пока не будет этого делать.

Президент России Владимир Путин даст поручение министерству иностранных дел обратиться в американский суд в связи с изъятием российской дипломатической собственности в США. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции в рамках девятого саммита БРИКС.

Президент также отметил, что Россия оставляет за собой право сократить численность американских дипучреждений, но пока не будет этого делать.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать", - добавил Путин.

31 августа США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах. Со 2 сентября закрылись генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение стало ответом на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус.

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