Госдеп считает осмотр российской дипсобственности в США законным

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В Госдепе заявили, что действия в отношении российской дипсобственности в США соответствуют Венской конвенции, поскольку Вашингтон ранее отозвал согласие на размещение диппредставительств. По словам представителя американского ведомства, в зданиях был совершен обход, а не обыск.

Обход российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне проходил после снятия иммунитета, поэтому все мероприятия осуществлялись в рамках Венской конвенции. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США.

Собеседник агентства заявил, что власти США не "выламывали двери" при осмотре дипломатической собственности, а Федеральное бюро расследований не проводило обысков.

"В минувшие выходные сотрудники российского посольства были приглашены, чтобы вместе с представителями Госдепартамента совершить обход трех объектов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и в Вашингтоне, закрытия которых от правительства России потребовали Соединенные Штаты", - сказал дипломат.

По его словам, инспекцию провели, чтобы обеспечить безопасность и защиту этих зданий, а также подтвердить, что российские власти освободили эти помещения. В Госдепартаменте подчеркивают, что Соединенные Штаты придерживаются Венской конвенции и двусторонних договоренностей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону о намерении Москвы обратиться в суд из-за "захвата американскими властями российской дипломатической собственности". Такое поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Вашингтон нарушил имущественные права Москвы, считает глава государства.

Со 2 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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