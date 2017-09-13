В США госучреждениям приказали удалить все программы "Лаборатории Касперского"

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Всем государственным учреждениям США приказано удалить любые продукты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" в течение 90 дней. В качестве причины американские власти указывают на риски информационной безопасности.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) приказало всем госучреждениям страны в течение 90 дней удалить все продукты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" (ЛК).

Согласно заявлению МВБ, это связано с рисками информационной безопасности. Данные компьютеров с установленными программами ЛК могут быть использованы для кибератак, считают в США.

Ранее власти США запретили закупать продукцию ЛК для госнужд. Американские спецслужбы предполагают, что компания может сотрудничать с Кремлем. В ЛК эти подозрения отвергают.

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