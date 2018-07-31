Российский МИД подтвердил личности погибших в ЦАР

У погибших в ЦАР россиян найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом официально сообщил МИД России. Выясняются обстоятельства произошедшего, также проводятся мероприятия по отправке тел в Россию.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили гибель в Центральноафриканской Республике трех человек с журналистскими документами на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом пишет ТАСС.

В МИД добавили, что представители российской дипмиссии находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами. Выясняются обстоятельства произошедшего, также проводятся мероприятия по отправке тел в Россию.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что информацию о произошедшем изучает Следственный комитет России. В СК подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

Как передает РИА "Новости", российское посольство в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Вместе с тем МИД намерен оказать родственникам убитых все необходимое содействие, глава ведомства Сергей Лавров держит ситуацию на контроле.

Ранее в полиции Центральноафриканской Республики сообщили, что у погибших найдены документы российского журналиста-корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. В ЦАР они якобы занимались съемками фильма.

При этом перевозивший их водитель рассказал, что в 23 километрах от города Сибю вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю, в результате чего пассажиры погибли на месте.