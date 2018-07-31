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Российский МИД подтвердил личности погибших в ЦАР

21:22
  • вторник
  • 31 июля 2018

У погибших в ЦАР россиян найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом официально сообщил МИД России. Выясняются обстоятельства произошедшего, также проводятся мероприятия по отправке тел в Россию.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили гибель в Центральноафриканской Республике трех человек с журналистскими документами на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом пишет ТАСС.

В МИД добавили, что представители российской дипмиссии находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами. Выясняются обстоятельства произошедшего, также проводятся мероприятия по отправке тел в Россию.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что информацию о произошедшем изучает Следственный комитет России. В СК подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

Как передает РИА "Новости", российское посольство в ЦАР не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов.  Вместе с тем МИД намерен оказать родственникам убитых все необходимое содействие, глава ведомства Сергей Лавров держит ситуацию на контроле. 

Ранее в полиции Центральноафриканской Республики сообщили, что у погибших найдены документы российского журналиста-корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. В ЦАР они якобы занимались съемками фильма. 

При этом перевозивший их водитель рассказал, что в 23 километрах от города Сибю вооруженные люди открыли огонь из засады по автомобилю, в результате чего пассажиры погибли на месте.

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