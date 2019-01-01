Жертвы разводов: 10 звезд, дети которых пострадали из-за проблем в семье

Дочка Анастасии Волочковой уехала жить к отцу. Сын Ильи Авербуха, Мартин, тоже живёт с отцом, а не с мамой Ириной Лобачёвой. Даная Пригожина много лет не могла принять мачеху – певицу Валерию. Бывший муж певицы Ксении Новиковой выкрал их детей после развода. Рэпер Децл не смог простить отцу ухода из семьи и лишился из-за этого карьеры. Как звёзды делят детей после развода? И какие проблемы поджидают их на этом пути?

Николай, сын Эвелины Бледанс

Старший сын Эвелины Блёданс, 30-летний Николай, давно живёт в Израиле. Ходили слухи, что он сбежал от матери, когда та объявила, что разводится с его отцом и планирует выйти замуж за продюсера Александра Сёмина.

"Он, конечно же, был ошарашен этим. И, безусловно, был на меня обижен, что я бросаю его отца", - говорит Эвелина.

Отец Николая - израильский бизнесмен по имени Дмитрий. Его фамилию актриса не афиширует, как и другие подробности их отношений. Зато Блёданс не скрывает, что воспитанием старшего сына почти не занималась, оставила месячного сына на маму и сестру, а сама вернулась к съёмкам в передаче "Маски-шоу", которая сделала её звездой.

В подростковом возрасте Николай увлёкся компьютерными играми и не отходил от монитора сутками. Чтобы вернуть парня к реальности, его отправили учиться за границу. С одной стороны, учёба вернула мальчика к реальности. С другой - он ещё больше отдалился от матери.

А вот с отцом у Николая, наоборот, всегда были близкие отношения. Неудивительно, что после развода родителей он объявил маме бойкот и остался жить с отцом в Израиле.

Через семь лет брак с Сёминым у Эвелины тоже распался. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради общего сына Семёна. У мальчика диагностирован синдром Дауна. Раньше актриса обвиняла бывшего мужа в том, что он не занимается ребёнком. Но теперь он исправился.

Эвелина Бледанс: "Да отстаньте уже от моих губ!" >>

"Мы прекрасно распределяем время с ребёнком. Он находится половину времени с папой, половину с мамой. Вот уже последние полтора года мы живём в таком режиме. Сейчас наше такое взаимодействие очень даже для всех удобно. А ребёнку тоже хорошо", - говорит Бледанс.

Со старшим сыном Эвелине Блёданс всё-таки удалось наладить отношения. Например, когда Николая призвали в армию, Блёданс прилетела к нему на присягу и провела с сыном целый день. Позже Блёданс познакомила старшего сына с младшим братом. И теперь она постоянно на связи с Николаем по телефону.

"Я принимаю и понимаю его вот это желание, так скажем, меня пожурить. Но он меня уже пожурил. Он прекрасно познакомился со своим юным братом. И у них отличные отношения. И я думаю, что все обиды уже давно остались позади", - считает Эвелина.

Викторина, дочь Евгения Петросяна

Викторина Петросян, дочь Евгения Петросяна, после его развода с Еленой Степаненко встала на её сторону, хотя она ей не мать, а мачеха. Викторине уже 55 лет. Она родилась в первом браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Их союз был недолгим. А через несколько лет после развода балерина погибла в аварии. Когда Петросян женился на Степаненко, та растила девочку как родную дочь. Своих детей у них с Петросяном не было.

Спустя 32 года брака Петросян и Степаненко решили развестись. Тогда Викторина, которая давно живёт с детьми в США, прилетела в Москву и поселилась у мачехи, чтобы поддержать её в такой трудный период, а со знаменитым отцом перестала общаться.

Но самого юмориста, похоже, не очень волновала ссора с дочерью. Петросян с головой ушёл в новые отношения с Татьяной Брухуновой, которая моложе юмориста аж на 43 года.

Петросян поставил точку в скандале со старшей дочерью: окончательно вычеркнул из жизни >>

В 2019 году влюблённые поженились. А в 2020-м Брухунова родила юмористу сына. Бывшая жена и дочка тогда высказывали сомнения, что престарелый Петросян мог зачать ребёнка, мол, ушлая помощница использовала чужой биоматериал. Но, похоже, есть ещё порох в пороховницах. Ведь недавно у супругов родилась ещё и дочка.

Кстати, Викторина Петросян предлагала Степаненко переехать жить к ней, но артистка отказалась. Она продолжает активно выступать на сцене и гастролировать и регулярно общается с падчерицей. Именно Елена уговаривает дочку первой позвонить отцу. Кто знает, может быть, примирение звёздного семейства не за горами.

Ариадна, дочь Анастасии Волочковой

Дочь балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина всё детство жила с мамой, но потом, в 14 лет, внезапно переехала к отцу.

У Ариадны с малых лет было всё, о чём только можно мечтать: своя комната в роскошном мамином особняке, игрушки, брендовые вещи. Но при этом её детство нельзя назвать безоблачным. Ведь ей постоянно приходилось стыдиться своей мамы. Чего только стоит коронный шпагат балерины в бикини и откровенные выходки в соцсетях.

Волочкова в очередной раз прилюдно унизила дочь: "Она никогда не станет круче меня!" >>

Ариадне даже пришлось несколько раз менять школу, потому что одноклассники травили её после очередного скандала вокруг Волочковой. Неудивительно, что дочка сбежала жить к отцу, как только это стало возможно.

Правда, у самой балерины есть другое объяснение. Мол, дочка поступила в лицей в Москве и не захотела каждый день ездить туда из её дома в Подмосковье.

"Ариадна мне объяснила абсолютно откровенно. Она сказала: "Мама, это ты загородный житель. Ты хочешь выйти утром на веранду, в купель свою окунуться, посидеть на этой веранде перед репетицией. А я так не могу". Она - городской житель. И я её прекрасно понимаю. Поэтому я отпустила её", - говорит Волочкова.

Но когда дочка не пригласила Анастасию на выпускной бал, а потом и на празднование своего 18-летия, она запела другую песенку. Стала говорить, что дочь завидует её популярности.

Волочкова не смолчала, услышав, что дочь Ариадна возьмет фамилию мужа >>

Но Ариадне неплохо живётся с папой и его новой женой, телеведущей Еленой Николаевой. Девушка называет её старшей подругой, с которой они вместе ходят на шопинг, посещают театры и рестораны. Кстати, Ариадна Волочкова не ведёт соцсети и не общается с журналистами, видимо, потому что публичности мамы хватит на них двоих, да ещё и внукам останется.

Мартин, сын Ильи Авербуха

Сын фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачёвой, Мартин, после развода родителей поначалу жил с матерью, но потом съехал к отцу.

"У неё были проблемы с алкоголем. Она этого не скрывает. Она это везде говорит. И было время, что она лечилась от этого в больнице. И тогда, когда Мартину было 13 лет, Илья Авербух понял, что надо парня спасать. И она была тоже не против", - говорит журналист Олег Перанов.

Фигуристка признавалась, что спиртным она залечивала душевные раны. Сначала - развод с Авербухом. Ему приписывали роман с Алисой Гребенщиковой, которую он тренировал на телевизионном ледовом проекте. Оба фигуранта дела тогда всё отрицали, мол, их связывало только творчество, не более того.

Потом у Лобачёвой были сложные отношения с актёром Дмитрием Марьяновым, который тоже изменил ей. Наконец женщина вроде бы нашла своё счастье, вышла замуж за молодого фигуриста Ивана Третьякова. Но тот, по словам Ирины, оказался жутким игроманом, спускал все свои, а главное, и её деньги на азартные игры. А ещё якобы распускал руки.

Ирина Лобачева бросила пить и трудится на двух работах после развода с Авербухом >>

Как бы там ни было, Мартин Авербух выбрал жить с отцом. Он подружился с новой женой отца, актрисой Лизой Арзамасовой, и с удовольствием нянчится с единокровными братом и сестрой. Правда, поступив в вуз, парень захотел жить отдельно вместе со своей девушкой. Авербух снял для них квартиру неподалёку. Так что Мартин часто заходит в гости. С Ириной Лобачёвой парень тоже общается.

Арсений, сын Натальи Штурм

Арсений, сын звезды 90-х Натальи Штурм, тоже решил жить с отцом после развода родителей и перестал общаться с мамой. Как рассказывала певица, причиной развода стало то, что отец мальчика, Игорь Павлов, якобы поднимал на неё руку. По суду после сын должен был остаться с матерью. Но она была не против, чтобы Арсений иногда оставался у папы, пока однажды после летних каникул 14-летний мальчик не заявил, что больше не хочет с ней жить.

Исполнительница хита "Школьный роман" уверена, что бывший муж настроил юношу против неё. Павлов даже сменил сыну номер телефона и перевёл в другую школу. Он считал, что Наталья ведёт неподобающий образ жизни, и даже хотел лишить её родительских прав. В качестве доказательства приводил в суде пикантные фотографии певицы в стиле ню, которые она часто выкладывает в соцсетях.

И в чём-то бывший муж певицы, может, и был прав. В последнее время Наталья, которой, на минуточку, 58 лет, чего только не вытворяет: то она делает зарядку в неглиже, то рассказывает, что восстановила девственность. Подписчики в соцсетях считают, что Штурм уже переплюнула Волочкову в плане скандальных выходок, и всерьёз беспокоятся за психическое здоровье певицы.

Дочь выселила Наталью Штурм из особняка за 30 миллионов рублей >>

Кроме того, бывший муж Штурм настаивал, что Наталья слишком часто меняет возлюбленных, выбирая парней гораздо моложе себя. Это, мол, создавало нездоровую атмосферу для воспитания мальчика. Родительских прав Наталью не лишили. Но сын к ней так и не вернулся. Певица не виделась с ним уже несколько лет.

Владимир, сын Евгении Ханаевой

Сын актрисы Евгении Ханаевой, Владимир Успенский, после развода родителей остался жить с отцом. Правда, выбора у него не было. Мать сама бросила его, уйдя к любовнику. Ханаева влюбилась без памяти в актёра Льва Иванова, хотя и понимала, что он никогда не уйдёт от жены - та тяжело болела. Впрочем актриса и не требовала этого.

"Она просто потеряла вообще всё. Когда женщина с таким самопожертвованием идёт навстречу тому человеку, которого она полюбила, она забывает обо всём, что у неё есть. Я очень много читала осуждений, и слышала их, и видела: права ли она, что бросила ребёнка и сына?" - говорит актриса Рада Радова.

Ответ кажется очевидным. Ханаева не просто ушла, буквально сбежала из дома, ни с кем не попрощавшись. Любой бы возненавидел такую мать. Но с Владимиром этого не случилось. Может, он просто привык, что мамы постоянно нет дома. Пока Ханаева пропадала на репетициях, его воспитанием занимался отец.

Документальный фильм "Евгения Ханаева. Не мать и не жена" >>

"Я никакого времени с мамой не проводил. Никуда не ходил, ничего такого не делал. Всё делал с отцом и с дедом", - говорит сам сын Ханаевой.

Следующая встреча матери с сыном произошла лишь через 17 лет, когда с Ханаевой случилась беда. Она была за рулём, резко затормозила перед светофором и получила травму головы. Владимир пришёл на помощь матери, несмотря на всё, что было раньше. Он ухаживал за ней до самой её смерти. И о том, что когда-то Ханаева бросила сына, даже не вспоминали.

Даная, дочь Иосифа Пригожина

Даная Пригожина, дочь Иосифа Пригожина от первого брака, долго была в контрах с отцом. Ходила на ток-шоу, раздавала недовольные интервью и всячески стыдила родителя.

"У нас у обоих были претензии друг к другу и очень много непониманий", - говорит Даная.

Главная претензия была в том, что отец бросил маму из-за певицы Валерии, как долгое время считала Даная. Хотя продюсер утверждал, что тот брак давно потерпел крах. Потом Даная обвиняла отца в том, что он не интересовался её жизнью, а вкладывал силы и средства только в детей Валерии.

"Помогать... он всегда помогал. Я не говорю, что там... Но его самого мне в детстве всегда всё равно не хватало. Мы редко виделись", - говорит Даная.

А ещё девушка обижалась на папу-продюсера за то, что он не помог ей стать певицей, усомнился в её таланте и посоветовал для начала похудеть. Дошло до того, что Даная обвинила отца в угрозах, опубликовала сообщение, в котором он в грубой форме призывал дочь замолчать, пугал судом. Впрочем, многие тогда решили, что продюсер просто погорячился. Он часто на эмоциях может ляпнуть что-то эдакое.

"Конечно, я это всё воспринимаю, принимаю это всё близко к сердцу", - оправдывается Пригожин.

Но в какой-то момент Даная успокоилась, помирилась с отцом и подружилась с его второй женой. Может, просто повзрослела и стала относиться ко всему проще. Валерия тоже забыла все нападки падчерицы.

Даная Пригожина, чей муж пропал на СВО: "Разум и душа уже почти покинули мое тело" >>

Даная вышла замуж, родила ребёнка. И теперь для неё важнее собственная семья.

Сыновья Ксении Новиковой

При разводе родителей всегда страдают дети. А иногда ещё и становятся средством манипуляции, как случилось у солистки группы "Блестящие" Ксении Новиковой.

Десять лет назад бизнесмен Андрей Середа забрал их двух сыновей на выходные и без спроса увёз за границу. Новикова не сходила с экранов телевизоров и всем рассказывала, как это произошло.

"Я сама посадила детей в машину. И всё. На следующий день, когда я уже звонила, я услышала двойной гудок, английский... Он увёз их в Англию", - говорила Новикова.

Ради мужа Ксюша ушла из шоу-бизнеса, посвятила себя семье и детям. Но через четыре года забрала детей и ушла от мужчины, не смогла терпеть его пьяные выходки. Правда, певица не хотела лишать мальчиков отца, поэтому разрешила им видеться по выходным, как оказалось, зря.

Ксюша никак не могла понять, как Середа смог вывезти мальчиков. Ведь их паспорта остались у неё. Впрочем, он мог вписать их в свой паспорт, поскольку является британским подданным.

Сам Середа рассказывал, что дети находятся в Лондоне совершенно легально. А вся история с похищением - чистой воды пиар. Якобы Новикова решила вернуться в группу "Блестящие" и так напомнила о себе.

Новикова начала в России затяжной судебный процесс. Но вернуть сыновей удалось только после суда, прошедшего в Испании. Середа приехал туда с детьми на отдых. Там всё и решилось.

"Ксения со своим адвокатом прилетели туда, где находились дети. И, в общем, с большим трудом, но всё-таки удалось вернуть мальчиков матери. Были проанализированы документы: решение суда, обращение в генконсульство и прочее. И, соответственно, Испания поспособствовала тому, чтобы Ксения забрала детей", - рассказывает адвокат Алена Адлер.

Какие красавцы! Как живут сыновья Ксении Новиковой >>

Певица вернулась с детьми в Москву. А Андрею Середе запретили приближаться к ней ближе чем на 500 метров. Сейчас Богдан и Мирон живут с матерью. Бизнесмен перестал участвовать в их жизни, отказался финансово помогать сыновьям и не виделся с ними 10 лет.

Кирилл Толмацкий

Децл, он же Кирилл Толмацкий, не смог простить своему отцу, Александру Толмацкому, развод с матерью.

Кириллу было всего 16 лет, когда он стал мегапопулярным. Его первый альбом "Кто ты?" разошёлся тиражом более миллиона копий. Посыпались премии и выгодные контракты. Это стало возможным благодаря отцу, крупному бизнесмену и продюсеру. На Децла работала целая команда. Ему подобрали яркий образ, писали тексты для песен, снимали качественные клипы - всё на папины деньги.

Но всё закончилось в один миг, когда Толмацкий-старший бросил маму Кирилла ради молодой танцовщицы Алёны.

"После того как я ушёл из семьи, он принял сторону матери. И мы с ним никогда не ругались. Мы продолжали с ним как-то общаться. Но было очень тяжело всё это", - вспоминает Александр Толмацкий.

Децл ушёл от продюсерской поддержки отца и начал самостоятельно писать музыку. Но популярность быстро сошла на нет. Новые песни артиста зашли не многим.

На могиле Децла произошло ЧП: памятник разлетелся на 5 частей >>

В итоге Кирилл настолько отдалился от отца, что даже его сын Тони практически не виделся с дедушкой. А потом случилась трагедия. 3 февраля 2019 года Децл умер после концерта в Ижевске. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Рэперу было всего 35 лет.

Александра Табакова

Александра Табакова, дочь режиссёра Олега Табакова, не смогла простить его за то, что он бросил мать, актрису Людмилу Крылову, ради Марины Зудиной. Она даже не пришла на похороны отца.

Александре Табаковой было 28 лет, когда отец ушёл к новой возлюбленной - Марине Зудиной. Оказалось, их роман длился уже целых 10 лет. Дочь восприняла это как предательство, погрузилась в затяжную депрессию и навсегда отреклась от знаменитого отца, в отличие от старшего брата. Антон Табаков тоже сначала встал на сторону матери, но с годами смог понять и простить отца, видимо, после собственных разводов.

"Тех редких мгновений, которые так или иначе я был вместе с отцом, мне, в общем, было достаточно для того, чтобы встать на ноги. А Сашке, наверное, нет. Она, как девочка, как более инфантильная девочка и эмоциональная, у неё было немножко всё по-другому. И, конечно же, папина большая вина, что он не обратил на это внимания, опять-таки крайне категорично проклял всех и вся", - говорит Антон Табаков.

Олег Павлович действительно считал себя обиженным. Первой семье он дал всё, что мог. Но ни деньги, ни квартиры не помогли вернуть их уважения.

"Обижаться он мог только на себя. У него не было ни одной причины обижаться на кого бы то ни было. Ведь логику человека определяют поступки, а не слова. А по поступкам если будем разбирать, то это не... Его бы не красило", - говорит Антон Табаков.

Дети и новые роли: как живет Марина Зудина после смерти Табакова >>

Вместе с отцом Александра Табакова потеряла и профессию, не могла больше работать в "Табакерке" и не стала браться за другие проекты. Не повезло ей и в личной жизни. Она два раза была замужем, сначала за немецким актёром Яном Лиферсом, потом за русским актёром Андреем Ильиным. Но оба брака закончились разводом.

Говорят, что Александра Табакова всё-таки думала о том, чтобы встретиться с отцом и обсудить все обиды. Но гордость мешала сделать первый шаг, как и Олегу Павловичу. А потом актёра не стало. В последние годы Александра Табакова совсем перестала появляться на публике, не даёт интервью и не общается даже с ближайшими родственниками. Так что иногда развод родителей может повлиять на всю дальнейшую судьбу ребёнка.

По материалам программы "10 самых…" на канале "ТВ Центр".