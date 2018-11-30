ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Антирусский угар Порошенко добрался до Стамбула

10:24
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Эксперт рассказал, что стоит за действиями константинопольского патриарха Варфоломея

В программе "События. 25-й час" обсудили действия Константинопольского патриархата и личность патриарха Варфоломея. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил православный публицист Сергей Худиев.

Алексей Фролов: Я понимаю антирусский угар Порошенко, для него это вопрос выживания. Но почему вот этот антирусский угар добрался до Стамбула?

Сергей Худиев: Он там присутствовал какое-то время. Для константинопольского патриарха очень важна память о Восточно-римской империи, и он по своим убеждениям является греческим националистом, о чем он сам и сказал, говоря, что "наши братья-славяне не готовы признать первенство ни нашего патриархата, ни нашей нации" – что в устах христианина чрезвычайно странно. Тем не менее, для него большую роль играет именно греческий национализм и то, что он рассматривает себя как абсолютного диктатора в церкви. Он может принимать любые решения и ни с кем не советоваться.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Читайте также:
Главное сегодня
Православный публицист Сергей Худиев
Православный публицист Сергей Худиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿