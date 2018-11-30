Антирусский угар Порошенко добрался до Стамбула

Эксперт рассказал, что стоит за действиями константинопольского патриарха Варфоломея

В программе "События. 25-й час" обсудили действия Константинопольского патриархата и личность патриарха Варфоломея. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил православный публицист Сергей Худиев.

Алексей Фролов: Я понимаю антирусский угар Порошенко, для него это вопрос выживания. Но почему вот этот антирусский угар добрался до Стамбула?

Сергей Худиев: Он там присутствовал какое-то время. Для константинопольского патриарха очень важна память о Восточно-римской империи, и он по своим убеждениям является греческим националистом, о чем он сам и сказал, говоря, что "наши братья-славяне не готовы признать первенство ни нашего патриархата, ни нашей нации" – что в устах христианина чрезвычайно странно. Тем не менее, для него большую роль играет именно греческий национализм и то, что он рассматривает себя как абсолютного диктатора в церкви. Он может принимать любые решения и ни с кем не советоваться.

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