В Таиланде россиянин ценой жизни спас дочь во время шторма

Приехавшая на отдых российская семья пренебрегла правилами безопасности и отправилась на пляж

В Таиланде на острове Самуи 58-летний российский турист разбился о камни, пытаясь спасти собственную дочь, которая стала тонуть в нескольких десятках метров от берега.

Семья купалась в море, несмотря на запрет в связи с формировавшимся в Южно-Китайским море тропическим штормом. Отец смог вытащить дочь на мелководье, однако его самого накрыла сильная волна и выбросила на камни. Мужчина ударился головой и потерял сознание.

Местные спасатели пытались реанимировать россиянина, однако их усилия оказались безуспешными, передает РИА Новости.

Накануне ТВЦ.ru сообщал, что к Таиланду приближается мощнейший тайфун "Пабук". Очевидцы выкладывают в соцсети кадры огромных волн.