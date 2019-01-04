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В Таиланде россиянин ценой жизни спас дочь во время шторма

11:07
  • пятница
  • 04 января 2019

Приехавшая на отдых российская семья пренебрегла правилами безопасности и отправилась на пляж

В Таиланде на острове Самуи 58-летний российский турист разбился о камни, пытаясь спасти собственную дочь, которая стала тонуть в нескольких десятках метров от берега.

Семья купалась в море, несмотря на запрет в связи с формировавшимся в Южно-Китайским море тропическим штормом. Отец смог вытащить дочь на мелководье, однако его самого накрыла сильная волна и выбросила на камни. Мужчина ударился головой и потерял сознание.

Местные спасатели пытались реанимировать россиянина, однако их усилия оказались безуспешными, передает РИА Новости.

Накануне ТВЦ.ru сообщал, что к Таиланду приближается мощнейший тайфун "Пабук". Очевидцы выкладывают в соцсети кадры огромных волн.

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