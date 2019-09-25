Трампу с Зеленским наскребли на импичмент

Минюст не видит оснований для расследования

Нарушений закона и оснований для расследования в отношении президента США Дональда Трампа в его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским нет, считает Минюст. Ведомство изучило жалобу, поданную в связи с июльской беседой двух лидеров, после чего опубликовало соответствующее заявление.

В Минюсте США также отмечают, что спецпрокурор сейчас изучает, какую роль сыграли в открытии контрразведывательного расследования против Трампа Украина и другие страны.

Однако оппонентов президента США заявление Минюста не останавливает. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что текст телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским доказывает, что американский лидер "совершил неподобающие действия". Так что расследование с целью импичмента необходимо, пишет "Газета.ру".

Заодно Пэлоси обвинила Минюст в недобросовестном отношении к своим обязанностям. Спикер призвала конгресс к действию. Демократы утверждают, что в разговоре с украинским лидером американский президент просил инициировать расследование в отношении сына своего главного соперника на грядущих выборах Джо Байдена – Хантера, сообщает РИА Новости.