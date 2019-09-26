Появилось видео эвакуации пассажиров из горящего Boeing в Барнауле

Стали известны новые подробности жесткой посадки самолета

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле увеличилось до 56, сообщили в транспортной прокуратуре. Одна пассажирка госпитализирована с серьезными травмами. Остальным медицинская помощь оказана на месте.

Люди возвращались из Вьетнама. На борту Boeing 767 находились 344 человека, включая десять членов экипажа. Самолет приземлился только со второй попытки. Командир при посадке лайнера сообщил о возгорании шасси.

На полосу были направлены все экстренные службы аэропорта. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Эвакуация прошла успешно, передает "ТВ Центр". Были задействованы семь бригад скорой помощи и психологи МЧС. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту ЧП.

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