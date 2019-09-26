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Появилось видео эвакуации пассажиров из горящего Boeing в Барнауле

08:35
  • четверг
  • 26 сентября 2019

Стали известны новые подробности жесткой посадки самолета

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле  увеличилось до 56, сообщили  в транспортной прокуратуре. Одна пассажирка госпитализирована с серьезными травмами.  Остальным медицинская помощь оказана на месте.

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Люди возвращались из Вьетнама. На борту Boeing 767 находились 344 человека, включая десять членов экипажа. Самолет приземлился только со второй попытки. Командир при посадке лайнера сообщил о возгорании шасси.

На полосу были направлены все экстренные службы аэропорта. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Эвакуация прошла успешно, передает "ТВ Центр". Были задействованы семь бригад скорой помощи и психологи МЧС. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту ЧП.

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