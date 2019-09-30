Актеру Павлу Устинову заменили срок

Он получил год условно вместо 3,5 года колонии

Мосгорсуд изменил наказание актеру Павлу Устинову - он получил год условного заключения за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Ранее по решению суда он получил реальный тюремный срок в 3,5 года.

Кроме того, Устинову назначен испытательный срок в течение двух лет, пишет "Интерфакс".

Рассмотрение апелляции началось с приобщения к делу видеозаписей момента задержания актера, предоставленных как стороной обвинения, так и защиты. С соответствующим ходатайством на прошлом заседании 26 сентября выступили представители гособвинения.

Кроме того, в ходе слушаний огласили выводы эксперта, который не нашел следов насилия Устиновым по отношению к правоохранителю.

По версии следствия, при задержании Павел Устинов оказал сопротивление, в результате чего омоновец получил травму. Мужчину приговорили к 3 с половиной годам колонии общего режима, однако позже отпустили под подписку о невыезде на время рассмотрения апелляции.