Образцы провалили тест на безопасность

Россиян предупредили об опасном для здоровья молоке. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" исследовал пастеризованный продукт с массовой долей жира в 3,2%.

В тесте участвовала продукция известных производителей стоимостью от 48 до 97 рублей. Проверены марки "Из Вологды/Вологжанка", "36 копеек", "Село зеленое", "Авида", , Globus, "Искренне Ваш", "Зеленая линия/Маркет".

Итоги проверки эксперты не порадовали. Рекомендованы покупателям только марки "Из Вологды/Вологжанка", "Село зеленое", Globus, "Искренне Ваш" и "Зеленая линия/Маркет".

Два образца тесты с треском провалили – производители молока "36 копеек" и "Авида" нарушили обязательные требования безопасности. В них выявлен высокий уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой. Показатель превысил допустимые нормы в четыре раза у "Авида", а у образца "36 копеек" - в 76 раз, сообщается в отчете "Росконтроля", который имеется в распоряжении ТВЦ.ru.