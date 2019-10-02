Заявление директора Заворотнюк вскрыло ложь о состоянии актрисы

Выступления пока не предвидится

Пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не ожидается. Появившуюся в прессе информацию о готовящемся выступлении актрисы опроверг ее директор Стас Христов. По его словам, опубликованные СМИ данные устарели.

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", — пояснил Христов.

Действительно, Христов еще в середине сентября говорил о том, что Анастасия Заворотнюк расскажет о своем самочувствии в эфире федерального телеканала. Но тогда он не назвал точной даты.

13 сентября стало известно, что актриса находится в больнице, у Заворотнюк обнаружен рак мозга в четвертой стадии. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

19 числа пиар-директор Анастасии сообщила, что состояние артистки улучшилось. Также поступила информация, что 21 сентября актриса перенесла вторую операцию, сообщает РБК.