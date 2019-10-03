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Россиянам представили самый вкусный шоколад

11:00
  • четверг
  • 03 октября 2019

Лакомство проверили по 60 параметрам

Специалисты "Росконтроля" выяснили, какой темный шоколад – из тех образцов, что продаются в российских магазинах – самый вкусный. Экспертный центр Союза потребителей исследовал лакомство по 60 параметрам качества и безопасности.
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Была проверена продукцию следующих торговых марок: Alpen Gold, "Особый" фабрики имени Крупской, "ЛЮКС" Бабаевский – производства "Красного Октября" и концерна "Бабаевский", а также Dove, Ашан, "Вдохновение" и Globus.

В соответствии с протоколами испытаний, которые имеются в распоряжении ТВЦ.ru, претензии по безопасности возникли лишь к одному бренду - "ЛЮКС" Бабаевский производства "Кондитерского концерна Бабаевский". В нем нашли опасные бактерии, в результате образец попал в черный список "Росконтроля".

К остальным проверенным образцам возникли вопросы по качеству. Dove, "Вдохновение" и Alpen Gold имели недостаточно выраженный шоколадный вкус. У шоколада "Ашан" он вяжущий, а Globus оставил во рту ощущение присутствия какао-порошка. А "Особый" фабрики имени Крупской оставляет кислое послевкусие.

В итоге самыми вкусными оказались оба шоколада "ЛЮКС". Однако, поскольку к продукту "Концерна Бабаевский" были претензии в отношении безопасности, победил в тесте образец производства "Красного Октября".

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