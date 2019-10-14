Жуткие кадры убийства диджея в Ленинградской области

Подозреваемый объявлен в розыск

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве диджея в Ленинградской области. Посетителю кафе в Кировском районе не понравилась музыка, и он решил проблему радикальным способом.

В ночь на 13 октября один из отдыхавших в кафе мужчин в нецензурных выражениях потребовал, чтобы диджей сменил репертуар. Тот отказался, и тогда посетитель ударил его ножом в сердце.

Диджея увезла скорая, но в больнице он скончался. Из помещения кухни выскочил официант с ножом для разделки мяса – как рассказали очевидцы, он рвался отомстить за брата. Однако посетители удержали его, выбив оружие из рук

На кадрах с камер наблюдения видно, как официант врывается в зал, следом, шатаясь, появляется жертва нападения. Диджей падает на пол.

Подозреваемый в убийстве - представитель азербайджанской диаспоры. Он объявлен в розыск, пишут "Известия".