В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Сейчас перечень включает 735 позиций

Дмитрий Медведев обсудил реализацию нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" на совещании с вице-премьерами. В частности, речь шла о доступности и качестве медикаментов. Глава правительства подписал указ о расширении перечня жизненно важных лекарств. Сейчас он включает 735 позиций, а с 2020-го года туда войдут еще 23 препарата, передает "ТВ Центр".