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В России расширили перечень жизненно важных лекарств

14:48
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Сейчас перечень включает 735 позиций

Дмитрий Медведев обсудил реализацию нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" на совещании с вице-премьерами. В частности, речь шла о доступности и качестве медикаментов. Глава правительства подписал указ о расширении перечня жизненно важных лекарств. Сейчас он включает 735 позиций, а с 2020-го года туда войдут еще 23 препарата, передает "ТВ Центр".

"Мы ведем системную работу, чтобы лекарства, которые у нас продаются, или которые выдаются в порядке оказания бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям. Для этого важно в том числе обновлять перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Такой перечень, как вы знаете, у нас уже достаточно давно действует. Самое главное включать в него современные, эффективные, востребованные препараты", - отметил Медведев.

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