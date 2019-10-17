Имя сына Тимати вызвало скандал

Народ считает, что рэпер навлек беду на своего малыша

Тимати 16 октября стал отцом во второй раз. У рэпера родился долгожданный наследник. Мальчика назвали Ратмир.

Имя выбрано не случайно, так звали близкого друга Тимати, трагически погибшего много лет назад. Ратмир Шишков разбился в жуткой аварии в 2007 году. Ему было всего 19 лет.

Для Тимати Ратмир был как брат. Молодые люди участвовали вместе в "Фабрике звезд", где объединились с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой, образов группу "Банда". Коллектив распался после смерти Шишкова.

Рэпер все эти годы не забывал друга юности. Он общался с семьей Ратмира и часто виделся с его дочерью Стефанией, девочка родилась через два часа после смерти Шишкова. Видимо, назвать сына в честь друга Тимати мечтал уже давно и не рассматривал другие варианты.

Однако поклонники артиста пришли в ужас, узнав, что мальчик получил имя человека со столь трагической судьбой. Народ стал умолять рэпера назвать сына иначе.

"Нельзя называть в честь умершего. Это плохо", "Что же ты наделал? Малыш же может взять его судьбу!" "Дело конечно его. Но есть суеверия, что может судьбу повторить", "Тимати, может не надо так играть с жизнью? Дай мальчику другое имя", "Жуть какая! Теперь все, глядя на его сына, будут думать о том, как Шишков заживо сгорел", - написали верящие в приметы фанаты рэпера.

Другая же часть поклонников артиста возмутилась столь нелепыми высказывания. Разгорелся настоящий скандал! Люди в комментариях под постом Тимати в Instagram спорят уже несколько часов. "Мне кажется наоборот, если вы называете в честь умершего, он ещё больше будет его защищать и беречь. Как ангел хранитель", "Что за бабушкины сказки! Бред", "Люди, что за чушь вы несете. Это очень трогательный поступок. Тима молодец!" "Ну да, а когда в честь умерших родственников называют, это норм, а тут разбухтелись сразу", - ответили в Сети суеверным фанатам.

Напомним, сына Тимати родила Анастасия Решетова. У рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.