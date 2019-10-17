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Россия отправила в Донбасс 630 тонн гумпомощи

11:42
  • четверг
  • 17 октября 2019

Это уже 87-ая колонна

МЧС России этим утром направило в Донбасс автоколонну с гуманитарной помощью. Машины доставили больше 630 тонн груза, в том числе детские продуктовые наборы, передает "ТВ Центр".
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Они выдвинулись из Донского спасательного центра в Ростовской области. По традиции колонна разделилась на две группы. Одна проследовала к пункту пропуска "Донецк", другая на КПП "Матвеев-Курган". После прохождения необходимых процедур машины направились в ДНР и ЛНР.

Это уже 87-ой гумконвой. Всего с августа 2014 года только жители Донецкой Народной Республики получили более 43 тысяч тонн гумпомощи.

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