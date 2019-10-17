С какими вызовами столкнется человечество при колонизации Марса

План колонизации Марса обсуждают в Калифорнии десятки ученых

Красная планета ближе, чем мы думаем. В четверг в Калифорнии стартовала 22-я Международная конференция "Марсианского общества". Десятки выдающихся учёных, политиков и журналистов обсуждают ключевые научные открытия, технические достижения и разработки, которые помогут приблизить колонизацию Марса.

Пустыню американского штата Юта называют местом, больше всего похожим на Марс. Никаких видимых следов жизни в радиусе сотен километров. Здесь находится экспериментальная станция, где энтузиасты и мечтатели тренируются покорять Красную планету, передает "ТВ Центр".

Россиянка Анастасия в экипаже на должности медика. А ещё помогает микробиологу искать жизнь в суровых условиях пустыни, так же, как это будут делать на Марсе. Обнаруженные в камнях микроорганизмы пытаются оживить с помощью соленой воды.

Но для начала до Марса надо долететь. Последние стратегии и разработки обсуждают на ежегодном съезде "Марсианского общества". Ожидают, что на связь выйдет Илон Маск и расскажет о многоразовом челноке, способном курсировать между планетами с сотней людей на борту. Такой аппарат он обещал построить уже в ближайшие годы. Но не решена главная дилемма – что в полете на Марс важнее - время или топливо?

Если горючее не экономить, то путь займет 7 месяцев. Но можно отправиться сначала к Венере, и за счет ее гравитации развить скорость, сберегая ресурсы двигателя. Но и в том, и в другом случае космонавты рискуют получить сильную дозу радиации – и это еще одна проблема.

В дальнем космосе такой защиты нет. Но может помочь установленный на корабле генератор магнитного поля. Он пригодится и на Марсе, пока люди там не построят защищенные города.

Везти стройматериалы с собой слишком дорого. Единственный ресурс, которого на Марсе более чем достаточно, пыль. Из нее с помощью 3D принтера и собираются стоить убежища первые поселенцы. Толстые стены укроют их от солнечной радиации и от резких перепадов температур. На красной планете очень холодно, вечная мерзлота даже на экваторе.

В теории все выполнимо, но на практике – еще множество нерешенных задач. Так что перед заселением красной планеты придется потренироваться на Луне. Спутник Земли, вероятнее всего, станет перевалочной базой. Роскосмос планирует уже через несколько десятков лет построить там станцию. А опыт, полученный членами "марсианского общества", ляжет в основу заселения человеком Солнечной системы. Звучит как фантастика. Но сколько уже примеров тому, как мечты становились реальностью.

Виктор Прокушев, Иван Колесников, "ТВ Центр".