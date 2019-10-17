Самолеты, подлодки, ракеты: видео грандиозных учений "Гром-2019"

Запуском руководил президент Владимир Путин

Под руководством президента России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019".

Управление осуществлялось из Национального центра управления обороной. Все ракеты достигли своих целей, тем самым подтвердив заявленные характеристики. Также в ходе учений были проверены уровень подготовки военного управления, а также навыки работы руководящего и оперативного составов.

Как сообщает Минобороны России, баллистические ракеты достигли своих целей на полигонах "Кура" (Камчатка) и "Чижа" (Архангельская область), а крылатая ракета "Калибр" - на берегах Баренцева и Каспийского морей.

Также с космодрома "Плесецк" был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура". Расчеты ОТРК "Искандер" выполнили практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Помимо расчетов подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", к выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" (Коми) и "Кура".

Кроме того, во время учений были проведены тренировки с силами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.