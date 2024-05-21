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Зеленский отказался признавать завершение своего президентского срока

16:02
  • вторник
  • 21 мая 2024

Оценивать свою деятельность он не стал

Пять лет Владимира Зеленского на посту главы украинского государства еще не истекли. Свое мнение в отношении срока полномочий президент Украины высказал в интервью агентству Reuters. По словам Зеленского, продлить его власть позволяет военное положение в стране.

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Оценивать свою деятельность на посту президента за прошедшие пять лет украинский лидер отказался. Он заявил, что считает это неэтичным.

Зеленский был избран в 2019 году на пятилетний срок. По Конституции Украины его президентские полномочия истекли в ночь на 21 мая. Несмотря на это, Киев в условиях военного времени отказался проводить президентские выборы.

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