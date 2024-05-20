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Небензя напомнил Совбезу ООН об истечении полномочий Зеленского

19:51
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Переговоры с нелегитимными лидерами противоречат здравому смыслу

Срок легитимного пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского истекает 20 мая. Этот факт должны учитывать любые возможные посредники, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

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Российский представитель напомнил, что срок президентства указан в украинской конституции. Посредникам придется учесть, что обсуждение каких-либо вопросов - и, тем более, подписание каких-либо документов - с потерявшими легитимность лидерами противоречит здравому смыслу.

Кроме того, подчеркнул Небензя, основой любых возможных переговоров должен стать справедливый учет озабоченностей России в сфере безопасности. Также стороны должны исходить из новых территориальных реалий, передает слова дипломата РИА Новости.

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