Переговоры с нелегитимными лидерами противоречат здравому смыслу

Срок легитимного пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского истекает 20 мая. Этот факт должны учитывать любые возможные посредники, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Российский представитель напомнил, что срок президентства указан в украинской конституции. Посредникам придется учесть, что обсуждение каких-либо вопросов - и, тем более, подписание каких-либо документов - с потерявшими легитимность лидерами противоречит здравому смыслу.

Кроме того, подчеркнул Небензя, основой любых возможных переговоров должен стать справедливый учет озабоченностей России в сфере безопасности. Также стороны должны исходить из новых территориальных реалий, передает слова дипломата РИА Новости.

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