Зеленский потребовал от НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

По его мнению, альянс должен рассматривать возможность прямой помощи Киеву

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал, чтобы страны НАТО оказывали прямую помощь Киеву. Если альянс не может поставить ВСУ необходимое количество самолетов, то он должен сам сбивать воздушные цели над Украиной.

Как заявил Зеленский в интервью Reuters, НАТО надо поднять свои самолеты в воздух, чтобы они сбивали цели. Украинский лидер считает, что такие действия не будут означать участия этих стран в конфликте.

Зеленский прокомментировал собственный призыв к западным союзникам поставить Киеву 120-130 самолетов. По его мнению, этого достаточно, чтобы противостоять "трем сотням" самолетов ВКС России.

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