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ЕС одобрил использование доходов от замороженных российских активов

14:39
  • вторник
  • 21 мая 2024

В пользу Украины

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Киев получит три миллиарда евро только в 2024 году, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х (бывший Twitter – прим. ред.). 90% из этой суммы пойдет на содействие ВСУ.

Глава чешского МИД подчеркнул, что Москва "обязана возместить" Киеву ущерб, причиненный в ходе конфликта.

Ранее МИД Бельгии сообщил, что решение о передаче активов России Украине будет принято к июлю. Москва считает попытки ЕС "присвоить" российские активы "воровством". Это эскалация экономической агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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