Made in England, или подлость высшего качества

Лондон в совершенстве освоил искусство политических подножек

Роковая роль, которую играла и продолжает играть Великобритания в судьбе России – любимая тема рассуждений конспирологов и особо радикально настроенных "патриотов". Но все же, как известно, дыма без огня не бывает – репутацию главного подлеца мировой политики Англия заслужила, любовно пестовала и поддерживала на протяжении многих веков. Конечно, свои качества британские последователи Макиавелли проявляли не только в отношении России: едва ли есть страна, не ощутившая на себе тяжесть британской заботы.

На днях британские СМИ рассказали соотечественникам о бедных солдатах, несущих тяжелую службу по сдерживанию "российской агрессии" в Эстонии. Тысячный британский контингент, расквартированный вблизи границ России, буквально довели до истерики сообщениями угрожающего характера, которые появляются в смартфонах и на страницах доблестных воинов в соцсетях. Неизвестные пишут: "Мы за вами наблюдаем".

Вопросов по поводу того, кто бы мог отправлять такие послания, в Лондоне не возникло. Конечно же, это страшные русские хакеры. Командование уверено - это составная часть кибервойны, которую ведет Москва, чтобы вывести из равновесия и запугать британских военных и их союзников. Более того, военные рассказывают, что русские при помощи каких-то "переносных антенн" проникают в гаджеты натовских солдат и скачивают секретные данные. Правда, этого никто не видел – но информация заслуживает доверия.

Доказательства с точки зрения британских политиков – это излишество. Британское "правосудие" сразу выносит вердикт, затруднять себя расследованиями – не его стиль. Так было и с делом Скрипалей, главным мотивом которого стало твердое "хайли лайкли" недавнего премьера Терезы Мэй. Есть отравленный бывший шпион, есть яд "Новичок", разработанный в России – всем же ясно, что отравила экс-офицера ГРУ Москва. При этом ни якобы отравленных Скрипаля с дочерью, ни каких-либо документов или экспертиз народу не показывают. Да и Москве предъявить хоть что-нибудь, намекающее на ее причастность, не удосужились.

По такому же сценарию, кстати, действовал Лондон и в деле Литвиненко. Хотя все следы в истории с отравлением полонием бывшего сотрудника спецслужб вели совсем в другом направлении, виновной была быстро назначена Москва. Факты? "Ну, мы же говорим, что было так – значит, так оно и было", - примерно таким образом можно расшифровать длинные и не всегда внятные речи комментаторов с Туманного Альбиона.

Как-то, после очередной выходки британцев, в российском МИДе дали меткую характеристику лондонскому стилю дипломатии. "Наглость и подлость высшей марки", - так назвала официальный представитель ведомства Мария Захарова призывы британского парламента ужесточить антироссийские санкции.

Между тем некоторые эксперты отмечают, что, выходя из Евросоюза, Великобритания развязывает себе руки – в частности, для того, чтобы вернуться к политике, которую она вела перед Второй мировой войной. Тогда Лондон прилагал все усилия, чтобы столкнуть лбами Москву и Берлин. Сейчас Британия постарается сделать то же самое. И в результате, если план "англичанки" сработает, в выигрыше, как обычно, окажутся Лондон и Вашингтон.

Уинстон Черчилль любил повторять изречения одного из своих предшественников — Генри Палмерстона — о том, что у Великобритании нет неизменных союзников и вечных врагов – есть только национальные интересы. Лондон бравирует подлостью, возведенной в ранг искусства. Благодаря ему и Россия давно поняла, что у нее за пределами своих границ друзей нет – есть временные союзники.