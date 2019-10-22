"Судьбоносные решения": Путин и Эрдоган завершили шестичасовые переговоры

Лидеры пришли к согласию по ситуации в Сирии

Россия и Турция вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе, заявил Владимир Путин. Президент России рассказал журналистам об итогах своих шестичасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. Целостность страны должна быть сохранена. Российский лидер отметил, что такой подход разделяет и президент Турции.

После переговоров с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин подчеркнул, что правительство Турции должно начать широкий диалог с курдами.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились для переговоров в Сочи. Встреча началась в 13.27 по московскому времени и продолжалась 6 часов 20 минут, напоминает РИА Новости.