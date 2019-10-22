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"Судьбоносные решения": Путин и Эрдоган завершили шестичасовые переговоры

20:12
  • вторник
  • 22 октября 2019

Лидеры пришли к согласию по ситуации в Сирии

Россия и Турция вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе, заявил Владимир Путин. Президент России рассказал журналистам об итогах своих шестичасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Путин и Эрдоган ищут ответы на сложные вопросы по Сирии

Путин подчеркнул, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. Целостность страны должна быть сохранена. Российский лидер отметил, что такой подход разделяет и президент Турции.

После переговоров с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин подчеркнул, что правительство Турции должно начать широкий диалог с курдами.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились для переговоров в Сочи. Встреча началась в 13.27 по московскому времени и продолжалась 6 часов 20 минут, напоминает РИА Новости.

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