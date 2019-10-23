Что заставило фермеров в Ростовской области взяться за оружие

Вооруженный конфликт произошел между представителями двух семей

В Ростовской области задержан один из участников перестрелки, в результате которой погибли пять человек. Другие подозреваемые объявлены в розыск. Вооружённый конфликт произошёл между представителями двух семей в хуторе Чернозубов. Двое пострадавших сейчас в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ничем не приметный хутор Чернозубов. Прежде, из людей в полицейской форме, здесь видели разве что участкового. Но, вот уже вторые сутки в деревеньке, которую теперь никак не назовешь тихой и спокойной ростовской глубинкой, работают полтора десятка оперативников, криминалистов, следователей. На ногах - вся областная полиция и прокуратура. Собирают улики, вещдоки, опрашивают свидетелей. Накануне конфликт между местными жителями закончился перестрелкой.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие, в результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек и еще двое были госпитализированы", - заявил заместитель начальника ОИиОС ГУ МВД по Ростовской области Андрей Брюквин.

Как выяснили следователи, конфликт произошел между двумя семьями фермеров. Бациевыми и Дакишвили. Они давно работают на хуторе. Занимаются сельским хозяйством. Неприязнь между конкурентами завязалась еще 10 лет назад. Все эти годы оба клана не могут поделить земельные участки. То спорят из-за пастбищ. То площадей под посевы. Неоднократно пытались решить споры в суде, подавая взаимные иски и апелляции. Дакишвили обвиняли Бациевых в незаконной скупке, принадлежащих им участков. Судебные решения не устраивали то одну сторону, то другую. Уладить дело миром так и не смогли. И вот, накануне, после того, как Дакишвили узнали, что Бациевы засеяли якобы принадлежащее им поле, терпение обоих конкурентов лопнуло. Конфликт превратился в побоище.

То, что конкуренты не настроены решать проблему дипломатически стало понятно с самого начала, когда Бациевы и Дакишвили назначили друг -другу встречу, чтобы поговорить по-мужски. Выяснять отношения, пришли с группами поддержки, вооруженными охотничьми ружьями, винтовками и пистолетами. Всего примерно десять человек. Словесная перепалка почти сразу переросла в драку. Еще через минуту прогремели выстрелы. По неподтвержденной информации, первыми открыли огонь братья Дакишвили.

В перестрелке погибли трое родственников из семьи Бациевых. Смертельные ранения получили также Зураб Дакишвили и еще один человек, личность которого устанавливают. По факту преступления Следственный комитет завел уголовное дело "Убийство двух и более лиц". Сейчас полиция разыскивает Малхози Дакишвили и двоих его родственников - Рамзана и Георгия. По версии правоохранителей, они участники конфликта, которые возможно имеют непосредственное отношение к вооруженной расправе над конкурентами.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".