Заморожены живьем: детали расследования дела о жуткой находке в Англии

Эксперты подметили странные обстоятельства

Нелегальные мигранты, тела которых были обнаружены 23 октября в грузовике в английском городе Грейс, возможно, были заморожены живьем. Предположение высказал изданию Irish Daily Mirror один из руководителей Ассоциации автомобильных перевозок Ричард Барнетт.

Эксперт подчеркнул, что грузовик, судя по всему, прибыл в порт Холихед в Уэльсе из Франции. А отправная точка была в Болгарии – так что люди находились в пути не менее 4 дней. Учитывая, что покидать грузовик они не могли, в прицепе должны были остаться следы их жизнедеятельности. Однако, по данным источника, ничего не обнаружено.

Эксперт предположил, что рефрижератор был включен на заморозку – температура внутри при этом опускается до минус 25 градусов. По словам Барнетта, в этом случае люди умерли очень быстро.

Как ранее сообщал ТВЦ.RU, жуткую находку сделала полиция британского графства Эссекс — грузовик, в кузове которого находились 39 человеческих тел. Машина была припаркована в промзоне города Грейс. Среди погибших — 38 взрослых и один подросток. Водитель грузовика, 25-летний выходец из Северной Ирландии, задержан, его подозревают в убийстве.