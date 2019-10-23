Появилось видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Бомбардировщики преодолели свыше 11 тысяч километров

Видеосъемку дозаправки в воздухе стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 опубликовало Минобороны России. На кадрах видно, как "Белый лебедь" приближается к заправщику Ил-78. Между самолетами остается несколько метров, после чего они стыкуются, и происходит перекачка топлива. Вся операция производится на скорости в несколько сотен километров в час.

Ракетоносцы Ту-160 совершили перелет в ЮАР. Маршрут пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Экипажи провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.

В состав авиагруппы, прибывшей в ЮАР, вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Как сообщили в Минобороны, на последних этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.