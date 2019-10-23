ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

21:18
  • среда
  • 23 октября 2019

Бомбардировщики преодолели свыше 11 тысяч километров

Видеосъемку дозаправки в воздухе стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 опубликовало Минобороны России. На кадрах видно, как "Белый лебедь" приближается к заправщику Ил-78. Между самолетами остается несколько метров, после чего они стыкуются, и происходит перекачка топлива. Вся операция производится на скорости в несколько сотен километров в час.
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Ракетоносцы Ту-160 совершили перелет в ЮАР. Маршрут пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Экипажи провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.

В состав авиагруппы, прибывшей в ЮАР, вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Как сообщили в Минобороны, на последних этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.

Читайте также:
Главное сегодня
Дозаправка Ту-160 в небе
Дозаправка Ту-160 в небе
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.