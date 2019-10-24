Путин пошутил про место России в мире

Президент России в шутку упрекнул президента Маврикия в нескромности

Владимир Путин в ироническом ключе прокомментировал повышение России в рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует группа Всемирного банка. Наша страна поднялась на 28-е место – раньше на этой позиции находился Маврикий, который в свою очередь переместился на 13-е место в рейтинге.

Шутку по этому поводу президент России высказал на саммите "Россия – Африка", комментируя выступление и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Ваяпури, передает ТВЦ.Ru.

"Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место", - с улыбкой отметил Путин.

"Но если говорить серьезно, то мы вас, конечно, поздравляем с этим, и не только с этим, но и с вашими успехами в целом", - добавил российский лидер. Президент Маврикия шутку Владимира Путина оценил.

Всемирный банк в четверг обнародовал результаты глобального рейтинга в 17-й раз. В прошлом топе Россия располагалась на три ступени ниже - на 31-м месте.

Накануне президент России пошутил по поводу галстука своего египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси: