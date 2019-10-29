Росконтроль нашел безопасный голландский сыр

Два образца занесли в черный список

Голландский сыр шести торговых марок, представленных на прилавках магазинов, проверили эксперты Росконтроля. Фальсификата специалисты не обнаружили, немолочных жиров в проверенных образцах не оказалось.

На экспертизу поступили сыры брендов "Красная цена", "ВкусВилл / Избенка", "Первым делом", "Сыробогатов", "Каждый день" и Valio. По стандарту, массовая доля жира в Голландском брусковом сыре должна быть 45%. Меньше положенного содержание жира было только у марки "Первым делом".

Хуже дело обстояло со вкусовыми качествами. Ни один из прошедших экспертизу образцов даже не близок к идеалу. У продукции брендов "Красная цена" и "Каждый день" вкус слабовыраженный и солоноватый. Сыры "ВкусВилл / Избенка", "Первым делом", "Сыробогатов" и Valio имеют не только слабовыраженный вкус, но и легкую горечь в послевкусии.

Проверка на безопасность не выявила ни в одном из образцов стафилококки, сальмонеллу или плесень. Однако в сыре "ВкусВилл / Избенка" и "Первым делом" обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Оба образца занесены в черный список. Остальные участники испытаний экспертами Росконтроля одобрены – с учетом небольших замечаний.