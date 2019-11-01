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Путин пообщался с участниками WorldSkills по телемосту

17:54
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Движение WorldSkills становится все более популярным в нашей стране, отметил президент

Владимир Путин провел телеконференцию с участниками национального чемпионата WorldSkills Hi-tech, который состоялся в Екатеринбурге. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент пообщался с представителями предприятий, организаций и учебных заведений, которые активно участвуют в подготовке кадров для российской экономики. Они рассказали главе государства о своих разработках и достижениях. Одной из тем диалога стали вопросы устройства системы профессионального образования в нашей стране. В частности, говорили о методиках обучения и последующего трудоустройства. Владимир Путин отметил, что движение WorldSkills становится все более популярным в нашей стране. К нему уже присоединились более трех с половиной тысяч учебных заведений и 25 крупнейших компаний России.

"Международное движение WorldSkills прижилось в нашей стране и становится, по сути, общенациональным и, конечно, прежде всего, потому, что отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономике всего общества. Движение уже охватило все регионы России. И что важно, фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей и, особо подчеркну, для людей всех возрастов. Возможностей получить новые компетенции или новую профессию", - сказал Путин.

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