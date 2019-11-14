СКР показал видео с места стрельбы в благовещенском колледже

На месте работают опытные криминалисты

СКР опубликовал видео из кабинета колледжа в Амурской области, где ранее в четверг один из учащихся открыл стрельбу. На кадрах показана работа следователей. На полу и партах видна кровь. Видео публикует ТВЦ.RU.

Ранее сообщалось, что по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Благовещенск направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики. Кроме того, он поручил провести проверку системы охраны учебного заведения и действий работников колледжа.

В четверг утром 19-летний студент колледжа беспрепятственно прошел в здание с охотничьим ружьем и открыл огонь по своим сокурсникам. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Сам стрелок совершил самоубийство.