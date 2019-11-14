Позирующей для модного журнала Зеленской напомнили о голодающем народе

Первая леди Украины в очередной раз оскандалилась

Занятия первой леди Украины не нашли одобрения у граждан Незалежной. Недавняя широко разрекламированная фотосессия Елены Зеленской для журнала Vogue, рассказ о которой появился в Instagram супруги президента, собрал множество возмущенных комментариев.

"Неужели первостепенной задачей первой леди страны , в которой война, бедность и т.п. , это съемки для журнала Vogue??? Она очень приятная , красивая женщина , но как-то странно , зачем это нам надо ???", - задаются вопросом пользователи Сети. Многие ограничились использованием негативных эмодзи.

Не одобрили появление Елены Зеленской на обложке Vogue и завсегдатаи авторитетного американского форума, посвященного моде – TheFashionSpot. "Это жена президента комика? Немного странно видеть ее на обложке, учитывая всю шумиху вокруг этого президента", - пишет один из пользователей. "Не понимаю эти обложки с первыми, вторыми, третьими леди… держите их подальше от модных журналов…", - согласен с ним другой комментатор.

Как сообщалось ранее, для для съемок Елены Зеленской был специально приглашен известный голландский фотограф Пол Беллаарт. Мастер подготовил сразу три варианта обложки модного издания. Первый представляет Елену Зеленскую в строгом деловом стиле, в наряде от Prada. На втором супруга президента предстала в окружении семьи – авторы материала с умилением отмечают, что здесь Зеленская выглядит "трогательно и безмятежно". Третья версия представила "просто женщину – красивую и обаятельную". Подчеркивается, что над созданием образов работала международная команда лучших специалистов.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский с супругой посетили Японию, где стали гостями на церемонии интронизации императора. Елена Зеленская для этого мероприятия выбрала желтое платье в пол. Оказалось, что желтый – цвет японской императорской семьи, и на торжественные мероприятия такие наряды стараются не надевать. Разразился скандал – быстро, впрочем, сглаженный японскими дипломатами.