ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп отказался просить помощи у Зеленского

09:56
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Американский лидер уверен, что и так победит на президентских выборах

Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах, которые намечены на ноябрь 2020 года, без посторонней помощи. Американский лидер сообщил об этом своим сторонникам в штате Луизиана.
Эрдоган переиграл Трампа?

Трамп пояснил причины своей уверенности. Ведь он, по его словам, победил династию Бушей, взял верх над династией Клинтонов, а после - "над весьма жуликоватой группой Обамы". Так что просит помощи у Украины для победы над своим соперником Джо Байденом  он не собирается.

"Так что же, попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", — заявил американский лидер.

Ранее разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским стал поводом для запуска демократами процедуры импичмента в отношении Трампа. В той беседе американский лидер обратился к украинскому коллеге с просьбой начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера.

Однако и здесь, как отметил в своей речи Трамп, демократы переиграли сами себя. Импичмент послужил росту популярности президента США – так что республиканцы даже просят гаву Белого дома не останавливать процедуру. Демократов Дональд Трамп назвал "безумными" и "сумасшедшими".

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.