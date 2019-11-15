Трамп отказался просить помощи у Зеленского

Американский лидер уверен, что и так победит на президентских выборах

Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах, которые намечены на ноябрь 2020 года, без посторонней помощи. Американский лидер сообщил об этом своим сторонникам в штате Луизиана.

Трамп пояснил причины своей уверенности. Ведь он, по его словам, победил династию Бушей, взял верх над династией Клинтонов, а после - "над весьма жуликоватой группой Обамы". Так что просит помощи у Украины для победы над своим соперником Джо Байденом он не собирается.

"Так что же, попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", — заявил американский лидер.

Ранее разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским стал поводом для запуска демократами процедуры импичмента в отношении Трампа. В той беседе американский лидер обратился к украинскому коллеге с просьбой начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера.

Однако и здесь, как отметил в своей речи Трамп, демократы переиграли сами себя. Импичмент послужил росту популярности президента США – так что республиканцы даже просят гаву Белого дома не останавливать процедуру. Демократов Дональд Трамп назвал "безумными" и "сумасшедшими".