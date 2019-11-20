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Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье

17:33
  • среда
  • 20 ноября 2019

Инспекторы не растерялись

В подмосковном Щёлкове двое сотрудников ДПС спасли людей из горящего дома. Старшие лейтенанты Дмитрий Будычев и Игорь Помыткин патрулировали улицу Первомайская, когда увидели полыхающее здание, передает "ТВ Центр".

В окне второго этажа в чёрном дыму двое мужчин просили о помощи. Инспекторы вызвали экстренные службы, а сами бросились на выручку людям, которые попали в огненную ловушку. Они остановили проезжавшую мимо "Газель" и подогнали её вплотную к стене, чтобы жители дома могли спуститься на кузов автомобиля.

После этого сотрудники ДПС проверили квартиры и помогли выбраться всем, кто оказался в горящем здании. А Дмитрий Будычев спас пожилого мужчину, который с трудом мог передвигаться самостоятельно.

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