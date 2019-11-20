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Опубликовано видео испытаний самой мощной в мире пушки

19:07
  • среда
  • 20 ноября 2019

Артиллерийская установка может использовать боеприпасы с ядерным зарядом

Видеоотчет о стрельбах российских артиллеристов на Кузбассе опубликовало Минобороны. Была испытана артиллерийская установка 2С7М "Малка".
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203-миллиметровая самоходная установка была недавно модернизирована. На ней заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Обновлено и все оборудование – в частности, аппаратура внутренней связи и система противоатомной защиты.

"Малка" представляет собой модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион". Оно было создано в 1980-х годах – но, несмотря на это, до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире. САУ поражает цели в глубине обороны противника за линией фронта. Во время нынешних испытаний артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии 30 километров.

Как отметили в Минобороны, при стрельбе использовалась новая методика. Удары наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. А корректировал огонь беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

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