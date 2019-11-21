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Путин вручил госнаграды посадившим А321 в поле пилотам

22:32
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Президент наградил звездами Героев России летчиков, которые посадили самолет в кукурузное поле

В четверг в Кремле Владимир Путин вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области медицины, культуры и спорта, передает "ТВ Центр".

В числе награжденных актриса и режиссер Татьяна Доронина, композитор Александра Пахмутова, легендарный хоккеист Борис Майоров, дирижер Владимир Спиваков, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт.

Звезду Героя России из рук президента получили пилоты гражданской авиации Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие в августе этого года аварийную посадку лайнера, при которой не погиб ни один человек, пишут "Известия". Обращаясь к награжденным, глава государства назвал их профессиональные достижения гордостью России.

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