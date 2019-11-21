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Путин пошутил над занявшим его место Чилингаровым

20:39
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Президент отметил, что полярнику самое время присматриваться

Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле 21 ноября. Не обошлось и без забавных моментов. В частности, президента Владимира Путина рассмешил знаменитый полярник и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Он случайно занял место президента России, перепутав пюпитры.
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"Рано еще!", - крикнули Чилингарову из зала. Однако смеющийся Владимир Путин с комментатором не согласился. По мнению российского лидера, Чилингарову пора начинать присматриваться к этому месту.

Артур Чилингаров получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством II степени". Владимир путин наградил также пилотов аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье Airbus А321 "Уральских авиалиний". Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звание Героев России. Орденом Андрея Первозванного награждена композитор Александра Пахмутова.

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Церемония вручения государственных наград
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