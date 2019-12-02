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Медведев поручил перевезти пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву

17:15
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

В больницах сейчас остается 21 человек

Председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение при необходимости перевезти на лечение в Москву пострадавших накануне в крупном ДТП в Забайкалье. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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В местных больницах сейчас остаётся 21 человек, из них 10 - в тяжёлом состоянии. Угрозы жизни нет. Для них делается всё необходимое. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также рассказала о решении региональных властей оказать материальную поддержку. Для семей погибших предусмотрены выплаты в размере одного миллиона рублей, для людей с тяжёлыми и средней тяжести травмами - 400 тысяч, с легким вредом здоровью - 200 тысяч.

Весь Забайкальский край скорбит по жертвам трагедии. Сегодня там объявлен траур. В результате падения рейсового автобуса с моста через реку Куэнгу погибли 19 человек, в том числе водитель и двое малолетних детей. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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